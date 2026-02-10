Sistema patria anuncia cronograma para la segunda semana de febrero

CIUDAD MCY.- Desde este lunes 9 y hasta el 14 de febrero de 2026, el Sistema Patria inicia la distribución de diversos subsidios económicos dirigidos a la población venezolana, los cuales se depositan de forma directa en el monedero digital de la plataforma y son notificados a los beneficiarios vía SMS a través del número 3532.

Esta nueva jornada de pagos llega tras el reciente ajuste del Bono Único de Corresponsabilidad, y contempla la liberación de otras ayudas clave como el Bono Único Familiar por un monto de 5.505 bolívares.

De igual manera, se ha activado el beneficio Amor Mayor, destinado a los adultos mayores, con asignaciones que pueden escalar hasta los 80.000 bolívares según el perfil del receptor.

El cronograma semanal se complementa con la continuidad de programas sociales permanentes como Hogares de la Patria y el bono José Gregorio Hernández para personas con discapacidad, sumado a los incentivos de formación de Chamba Juvenil y el respaldo al sector estudiantil mediante las becas de Enseñanza Media y Universitaria, consolidando así el esquema de protección social previsto para este periodo.

