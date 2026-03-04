Continúa gran despliegue de abatización e inmunización en Aragua

CIUDAD MCY.- Un equipo multidisciplinario liderado por representantes del Ministerio de Salud (MPPS), el Sistema Público Nacional de Salud de Aragua (SPNS), la dirección regional de Salud Ambiental, Inmunización y la alcaldía del municipio San Casimiro, se desplegó en el sector Vallecito, de la localidad en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

El abordaje, que protegió a más de mil 700 habitantes, se activó con un despliegue de hombres y mujeres que recorrieron cada una de las casas de la Comuna Deportiva Brisas del Sur, para aplicar las dosis, totalmente gratis, de fiebre amarilla, toxoide, pentavalente, polio oral, IPV, SRP.

En la jornada estuvo presente Darío González, epidemiólogo malariólogo adscrito del MPPS; la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano; la presidenta de Asodiam; Ana Sandoval; el alcalde de San Casimiro; Mayker López; el director de salud ambiental, Grudes Vera; Trina Peréz, directora regional de Epidemiología y otras autoridades municipales.

Lombano destacó la importancia de garantizar la aplicación de dosis de fiebre amarilla a todas las comunidades de los 5 municipios priorizados, «seguimos trabajando de manera interinstitucional para proteger a todas las familias aragüeñas».

Igualmente, las cuadrillas de salud ambiental, realizaron nebulización intra y extra domiciliaria, con el fin eliminar los criaderos del vector, causante de la propagación del virus, «en la entidad aragüeña seguimos trabajando para prevenir la fiebre amarilla».

Exhortó a todas las personas entre 1 y 59 años, a que se dirijan a todos los centros de salud que están activados con puntos de vacunación, a fin de asegurar en los municipios priorizados el esquema completo de vacunación a la población aragüeña.

Del mismo modo, reiteró que dichas acciones se ejecutan bajo los lineamientos del presidente constitucional, Nicolás Maduro; de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la ministra del poder popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

DESPLIEGUE EN LIBERTADOR

Mientras tanto, en sintonía con la actividad realizada en San Casimiro, en el municipio Libertador, la Dirección regional de Salud Ambiental de la Corporación de Salud del estado Aragua, realizó una jornada de fumigación y abatización en sectores priorizados

En este particular, la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, informó que en la parroquia San Martín de Porres, se efectúo una jornada de eliminación de criaderos casa por casa, abatizacion y fumigación intra y extra domiciliaria para prevenir la proliferación del vector que propaga el virus

Del mismo modo, destacó que con el abordaje se atendieron más de 200 casas, sumando más de 2 mil 745 habitantes protegidos en la comunidad de Palo Negro, gracias al equipo multidisciplinario integrado por los epidemiológos, el programa ampliado de inmunización y los brigadistas de la dirección regional de Salud Ambiental.

Reiteró que el despliegue se realiza en los cinco municipios priorizados, Camatagua, San Sebastián, Libertador, Zamora y San Casimiro, cumpliendo con las instrucciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD