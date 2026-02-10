Presidenta Encargada Rodríguez llama a participar en la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo

CIUDAD MCY.-Un llamado a la participación masiva en la próxima Consulta Popular Nacional de este 8 de marzo realizó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al pueblo venezolano.

El anuncio fue realizado durante un Consejo de Vicepresidentes Sectoriales llevado a cabo en la Oficina Presidencial de la Sala de Autogobierno de la Comuna 8 Raíces de Los Mecedores, en el que hizo un repaso de los proyectos ejecutados en la Comuna, así como de las propuestas que presentarán en los venideros comicios para la votación.

«El llamado a que todos participemos en esta consulta popular del 8 de marzo y que Venezuela siga avanzando, que Venezuela siga venciendo y siga levantando su bandera tricolor de la independencia y de la soberanía», exhortó la Mandataria Nacional ante los representantes comunales y vicepresidentes sectoriales presentes en el encuentro.

RODRÍGUEZ REPORTA 99% DE AVANCE EN ASAMBLEAS PARA LA CONSULTA POPULAR NACIONAL DEal 8 DE MARZO

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que el proceso de organización comunal para la Consulta Popular Nacional del próximo 8 de marzo registra un avance casi total en el territorio nacional.

«Ya el día de hoy se ha realizado prácticamente el 100% de las asambleas para seleccionar los proyectos, 99% de las asambleas y quedan dos días, hoy y mañana, para terminar», destacó desde Los Mecedores, Caracas, donde realizó un Consejo de Vicepresidentes Sectoriales en el que integró a voceros de la comuna 8 Raíces.

Rodríguez enfatizó que estas jornadas de base definen el rumbo de la gestión pública mediante la participación ciudadana. «En esta primera consulta del 2026 estamos valorando proyectos en la transformación económica y en la transformación ciudadana y todos deberíamos estar activados y animados a participar», señaló.

Asimismo, confirmó que se debe iniciar la activación de la estructura electoral y el comando de campaña para la jornada que coincide con el Día Internacional de la Mujer.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO CORTESÍA