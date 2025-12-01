Ciudad MCY

SUAF celebró 6to Aniversario con logros y su compromiso social

PorBeatriz Guilarte

Dic 1, 2025

CIUDAD MCY.-El Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) conmemoró su sexto aniversario con un acto especial realizado en su sede nacional en la ciudad de Caracas, donde el presidente del SUAF, el licenciado Ghazi Atef, hizo la presentación de los logros obtenidos a lo largo de estos seis años de gestión y servicio ininterrumpido.

​Esta celebración marca el inicio de todo un mes de actividades planificadas, donde se destacará el compromiso del SUAF con el bienestar social y la participación activa de la masa trabajadora.

​A lo largo de estos seis años, el SUAF ha trabajado incansablemente en pro de la salud y el bienestar de la población venezolana.

PRENSA SUAF  |  FOTOS CORTESÍA 

