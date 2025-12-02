Jorge Rodríguez asegura que el pueblo revolucionario está listo para defender al país

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se garantizará la defensa de cada espacio de la Patria y el derecho del país a permanecer libre e independiente. La declaración fue ofrecida durante la movilización de Juramentación de los Comandos Bolivarianos de Base Integral, realizada en Caracas.

“Si la Patria es amenazada, este es el partido, desde las calles, desde la comunidad, desde el barrio, desde la organización, vamos a defender nuestro derecho asequible, nuestro derecho a la defensa, nuestro derecho a la vida plena. Desde este partido defenderemos palmo a palmo del sagrado territorio de la Patria», expresó Rodríguez.

Destacó que el proceso de renovación del PSUV consolida la estructura política y social con capacidad de respuesta, que se orienta a la defensa de la nación y a la construcción de un proyecto revolucionario que proyectará un futuro sólido para las próximas generaciones.

Rodríguez subrayó que el pueblo venezolano, caracterizado por su alegría, también está preparado para enfrentar cualquier amenaza externa. “Nosotros estamos en la calle, junto al pueblo de Venezuela, defendiendo a la patria buena. Ellos no van a poder con nosotros, porque si algo caracteriza al pueblo de Venezuela es que es profundamente alegre, pero también profundamente libertario”.

Recordó además que en 2007 el Comandante Hugo Chávez planteó la necesidad de conformar un partido fuerte, con capacidad de trabajo junto al pueblo y con presencia masiva en todo el territorio nacional.

Finalmente, Rodríguez señaló que, bajo las orientaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se avanza en la construcción de un partido de masas, con cuadros organizados de manera celular, circuitos de base y comandos comunitarios, cumpliendo así el planteamiento hecho por Chávez.

VTV | FOTO CORTESÍA