Supervisan avances en Centro de Educación Inicial “Apacuana” en Libertador

Esta nueva institución será el hogar de aprendizaje de más de 300 niñas y niños que se prepararán para ser el futuro de la nación

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de ofrecer espacios dignos, embellecidos y adecuados para el desarrollo académico del «semillero de la Patria», autoridades del Gobierno Bolivariano llevaron a cabo la supervisión de la construcción del Centro de Educación Inicial Apacuana, ubicado en el municipio Libertador, jornada en la que además se realizó una importante dotación logística para Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Esta nueva institución, que pronto se llenará de color y alegría, se convertirá en la casa de estudios de más de 300 niñas y niños, en estas instalaciones, diseñadas con altos estándares de calidad, los pequeños harán vida en las aulas preparándose para ser el futuro de la nación.

La inspección de esta obra de envergadura estuvo encabezada por el viceministro de Educación, William Gil, quien estuvo acompañado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; y la autoridad única de Educación del estado, Leira Suarez.

Durante el recorrido, las autoridades constataron de primera mano los avances de las labores que optimizarán cada rincón del recinto, consolidando así la infraestructura educativa en la región.

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PAE

​Como parte de las acciones para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo aragüeño, las autoridades anunciaron la incorporación de tres nuevos camiones para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el estado Aragua.

Esta entrega es enviada gracias a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, como parte del compromiso garantizar un sistema de educación que proporcione la atención de los estudiantes en su desarrollo pedagógico.

Asimismo esta dotación permitirá mejorar la logística del sistema alimentario, fortaleciendo la calidad nutricional de la dieta estudiantil y contribuyendo directamente a su desarrollo integral.

Sobre esta doble acción, el viceministro William Gil afirmó: «Son tres camiones que se ponen en funcionamiento acá en el estado Aragua para mejorar el Programa de Alimentación Escolar, para todo el esfuerzo de la educación aragüeña».

​Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez destacó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional: «Estamos en el estado Aragua con el viceministro William Gil, que ha enviado nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, donde estamos entregando una dotación para nuestras escuelas».

La máxima autoridad aragüeña ratifico y envió un mensaje de compromiso a la población infantil: «Mi cariño, mi amor y mi respeto siempre para todos los niños y niñas; seguiremos trabajando por ellos y por ellas».

​Finalmente, con estas acciones logísticas y de infraestructura, el Gobierno nacional y regional continúa avanzando en su misión de proporcionar una educación de excelencia, asegurando el bienestar, la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de los estudiantes en todo el territorio aragüeño.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA