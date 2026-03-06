Venezuela se impuso a Países Bajos en Clásico Mundial de Beisbol 2026

Países Bajos llegaba al encuentro con el objetivo de pisar fuerte en este primer juego, mientras Venezuela buscaba iniciar bien su ruta en esta esta primera fase

CIUDAD MCY.- Desde el montículo, el lanzador abridor de Medias Rojas de Boston, Ranger Suarez acudía al llamado de Venezuela tras la baja de Pablo López. En la primera entrada Países Bajos pudo embasar a un corredor pero la defensiva criolla se encargó de sacar los outs y retirar la alta de la primera con una jugada de selección.

La ofensiva venezolana no tardó en reaccionar cuando el bateador Ronald Acuña Jr. conectó un doble al primer picheo, posteriormente Maikel García al fallar con un rodado a segunda logró mover a Acuña hasta tercera base. Wilson Contreras pondría la primera rayita en el marcador al traerse a Acuña al home.

Países Bajos reaccionarían rápido al golpe y Druw Jones hijo del legendario Andruw Jones batería un doble al jardín izquierdo, impulsando a Clementina al home colocando el empate a una en la pizarra. Pero Venezuela no se quedaría con los brazos cruzados, en la segunda entrada el novato Javier Sanoja batearía cuadrangular para poner el 2-1 en el marcador.

Durante el tercer inning ambas selecciones se tomarían un respiro por lo que no hubo muchas acciones en esa entrada, al menos hasta la baja de la quinta entrada cunado los criollos explotaron toda su ofensiva. Inició con la tercera carrera por boleto con las bases llenas y termino siendo un rallye donde Venezuela se puso 6-1 en la pizarra.

En la parte alta de 6to capítulo, Países Bajos montó una amenaza pero solo pudieron producir una carrera dejando el juego 6-2.

Daniel Palencia, vino al 9no en el turno de los europeos y se encargó de sacar los tres outs y sellar la primera victoria de Venezuela en este Clásico Mundial. La selección de Venezuela mostró una buena actuación del picheo, el bateo estuvo constante y quedó un buen sabor de boca y dejar entre los fanáticos una buena primera impresión por parte del prospecto Javier Sanoja.

SAMUEL ZAVALA

FOTO: CORTESIA