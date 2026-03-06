Reinauguración de cancha fortalece recreación, deporte y paz estudiantil en Mariño

La rehabilitación del espacio deportivo beneficia directa a tres casas de estudios que hacen vida en el Centro de Formación Universitario Santiago Mariño y al Poder Popular del punto y círculo, brindando áreas libres de ocio para la recreación comunitaria

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer la recuperación de espacios públicos y garantizar infraestructuras dignas para el sano esparcimiento, se llevó a cabo la reinauguración de la cancha de usos múltiples del Centro de Formación Universitario Santiago Mariño, ubicado en la Comuna Jesús Gallardo del municipio Mariño.

​Esta importante obra impactará directamente en el ámbito deportivo a más de mil jóvenes pertenecientes a tres casas de estudios que hacen vida en estas instalaciones, y al Poder Popular del punto y círculo, al brindarles áreas libres de ocio para la recreación comunitaria.

​La restauración integral fue posible gracias a la articulación perfecta entre los cuatro niveles de Gobierno (nacional, regional, municipal y comunal), ejecutándose a través del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

​El corte de cinta estuvo encabezado por el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, quien estuvo acompañado por la autoridad única de Vivienda del estado, Fernando Álvarez; el secretario de Juventud y Deporte de Aragua, Manuel López; y Mariana Camacho, responsable regional de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU).

​RENOVACIÓN INTEGRAL Y DOTACIÓN DEPORTIVA

​Los trabajos de recuperación abarcaron la pintura total del recinto, mejoras significativas en el sistema de alumbrado y la adecuación general del área de juego.

Asimismo, durante el acto de entrega, las autoridades otorgaron kits deportivos que incluyen balones de baloncesto y fútbol sala, así como mallas para los aros de básquet, arquerías y la red de voleibol.

CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL

​Durante su intervención, el alcalde Carlos Guzmán destacó que estas acciones son el resultado directo de las consultas públicas y fortalecen el protagonismo de la juventud.

​»En el marco de las consultas, los jóvenes han materializado lo que es el gobierno estudiantil, una nueva propuesta que se viene gestando donde ellos participan a través de su esfuerzo en rehabilitar y acondicionar espacios para su propio desarrollo y disfrute», señaló el burgomaestre.

​Por su parte, Mariana Camacho, representante de la FVEU, expresó su agradecimiento a las autoridades por el respaldo:

​»Queremos agradecerle a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a nuestra gobernadora Joana Sánchez, al alcalde Carlos Guzmán y a la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que hicieron posible la recuperación de estos espacios deportivos para el esparcimiento de cada uno de los estudiantes».

​CONTINÚAN LAS MEJORAS PARA EL «BUEN VIVIR» UNIVERSITARIO

​El alcalde Guzmán anunció que las obras no se detendrán en este recinto educativo, el cual calificó de vital importancia por su ubicación estratégica en el corazón de la parroquia Samán de Güere.

​»Ya estamos trabajando en la impermeabilización de los espacios y corrigiendo las filtraciones para luego proceder con la pintura y climatización de las áreas. También vamos a habilitar zonas de café y rehabilitaremos el pozo de agua de la universidad», concluyó el mandatario municipal, reafirmando el compromiso con la comunidad estudiantil.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA MARIÑO