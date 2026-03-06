Gobierno nacional promueve oportunidades de emprendimiento para juventud migrante

CIUDAD MCY.- Durante una visita realizada al emprendimiento “Ceviche Verano”, ubicado en la comunidad de Sarría en Caracas, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, invitó a la juventud venezolana a retornar al país y a emprender, ya que existe un programa de financiamiento para jóvenes que hayan emigrado producto de las sanciones y bloqueos.

En un intercambio de experiencia con la emprendedora de la cevichería, la presidenta encargada pudo demostrar que en el país existen grandes oportunidades para trabajar y producir.

Por otro lado, la fundadora de “Ceviche Verano” vivió una experiencia migratoria en Perú, durante casi cinco años, la cual compartió durante la actividad para dar a conocer cómo, a pesar de las dificultades, logró avanzar en su emprendimiento.

Su relato resuena con muchos venezolanos que permanecen fuera del país y, a través de su experiencia, instó a otros migrantes a no tener miedo de regresar y emprender en Venezuela.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA