TAT abrió sus puertas tras culminar la primera fase de rehabilitación

El emblemático espacio servirá como epicentro para fomentar la cultura local e impulsar el crecimiento de los futuros artistas

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo por revitalizar el patrimonio local y fortalecer la identidad aragüeña, se llevó a cabo la inauguración de la primera fase de restauración del Teatro Ateneo de Turmero (TAT), un espacio emblemático ubicado en el casco histórico de Turmero, Comuna Valles del Picacho, en el municipio Santiago Mariño.

La obra, enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad y articulada con el Gobierno regional y municipal, se hizo realidad gracias a los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro Moros a través de la Consulta Popular Nacional.

El acto de apertura contó con la participación de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, junto al Poder Popular, reafirmando el compromiso con la cultura como eje de transformación social.

Con la puesta en valor de este recinto, la gestión regional y municipal no solo rescata un bien patrimonial, sino que impulsa acciones que fortalecen la convivencia, la creatividad y el sentido de pertenencia de los habitantes

TRABAJOS A DETALLE

La primera fase de rehabilitación se centró en la modernización integral de la infraestructura y el embellecimiento de sus espacios, incluyendo:

* Rehabilitación de Fachada y áreas de formación para música y artes plásticas, además de un área de usos múltiples.

* Construcción de la plaza central de la casona, ornato y colocación de piso en calco.

* Renovación de elementos arquitectónicos: Colocación de puertas y ventanas en madera, elaboración de corpóreos y un jardín vertical.

* Mejoras estructurales: Levantamiento de la pared perimetral, instalación de alumbrado de la época y rehabilitación del techo y del Sistema soporte de machimbrado.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA