PC Aragua celebró 24° aniversario con ascensos y reconocimientos

Para el Director de PC, en poco más de dos décadas, este cuerpo ha logrado significativas transformaciones con miras a ofrecer a la ciudadanía un equipo integrado, lleno de conocimientos y dedicado mayormente a la previsión de desastres

CUIDAD MCY.-Los equipos de Protección Civil (PC) de toda la entidad se concentraron en el majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), con motivo de la celebración del 24° aniversario de este importante organismo de prevención.

Con ascensos, condecoraciones y un ameno compartir honraron a los hombres y mujeres de anaranjado un merecido reconocimiento por su ardua labor, valentía y compromiso con la sociedad.

El acto fue liderado por Jesús Franco, director de Protección Civil Aragua y Sistema de Gestión de Riesgos; Ninfa Bolívar, jefa de la Redan Central; Pedro Olivo, comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua; GB Raúl Parra; comandante de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA); entre otras autoridades.

En poco más de dos décadas, este cuerpo ha logrado significativas transformaciones con miras a ofrecer a la ciudadanía un equipo integrado, lleno de conocimientos y dedicado mayormente a la previsión de desastres, exaltó Franco durante su intervención.

“La mística es fortalecernos en cada sector, especialmente, en aquellos donde se presentaron vulnerabilidades, aumentar la formación de los funcionarios y las comunidades para un trabajo mancomunado”, mencionó durante el discurso el Director.

Una de las valiosas proyecciones para el siguiente periodo, es dignificar las condiciones de trabajo en los 18 municipios, con ello lograrán atender de manera eficiente las necesidades del pueblo.

Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro; el ministro de Interior, Justicia y Paz; Diosdado Cabello; viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti; y la gobernadora Joana Sánchez, consolidan el cambio del Sistema, en el marco de la 3T.

SALTO EN EL TIEMPO

El coordinador de PC Aragua, Eliú Rodríguez, rememoró la evolución de esta institución con el pasar de los años; un salto de Defensa Civil a Protección Civil, que significó “no solo un cambio semántico, sino adaptar un enfoque de mayor calidad humana, garantizar el derecho a la vida y el cumplimiento de los deberes ciudadanos”.

En sus emotivas palabras, enalteció las horas de dedicación que todo el personal, desde los operativos, administrativos hasta servicios generales, lleva a cabo sin importar el cansancio.

“Reiteramos el orgullo que sentimos por su servicio, ética, dedicación, e inmensa humanidad, para la Protección Civil existen el único deber de responder con empatía, inmediatez y eficacia; ustedes con su vocación transforman la incertidumbre del desastre en la certeza de la ayuda, el rostro visible de la esperanza cuando todo parece perdido”, destacó.

En nombre de todos los trabajadores, Daniel Ayala, subrayó lo fundamental de sus acciones en el estado, por ello debe autoelevar su percepción. “No hay que comprarnos con el otro, sino felicitar lo que logramos con esfuerzo.

Durante el acto, se llevó a cabo el ascenso de grado inmediato superior a las jerarquías de Oficial supervisor III, Oficial supervisor II, Oficial supervisor I.

Parte de los 250 reconocimientos otorgados fueron Diplomas; barras Honor al Mérito en su única clase del Cuerpo de Bomberos; barras Honor al Mérito en su única clase de Protección Civil y el botón Honor al Mérito en primera, segunda, y tercera clase de Protección Civil.

THAIMARA ORTIZ | ‎FOTOS | CIUDAD MCY