Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Tigres de Aragua cae ante Caribes pero se mantiene en la cima

Foto del avatar

PorYlai Olmos

Nov 9, 2025

Aragua logró durante la 4ta semana un récord igualado de 3 victorias y 3 derrota, y mantiene su record en 14 victoria y 7 derrotas

Ciudad MCY.- Este domingo, los Tigres de Aragua cerraron la semana con récord igualado tras ser blanqueados por los Caribes de Anzoátegui con marcador de 4 carreras por 0, en un duelo disputado en el marco de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A pesar del revés, Aragua conserva el liderato en la tabla de posiciones, demostrando consistencia en su desempeño semanal.

Desarrollo del encuentro

5º inning: Balbino Fuenmayor conectó un elevado de sacrificio al jardín central que permitió a Carlos Mendoza anotar la primera carrera del encuentro. Caribes tomó ventaja 1-0.

7º inning: Carlos Mendoza fue protagonista al batear un sencillo al jardín central, impulsando a Antonio Piñero para ampliar la ventaja a 3-0. Poco después, Mendoza volvió a contribuir con un elevado de sacrificio que permitió a Romer Cuadrado anotar la cuarta carrera, mientras Leonel Valera avanzaba a tercera base.

Lanzador ganador

(W): Perrone, quien dominó a la ofensiva aragüeña con una sólida actuación desde el montículo.

Perdedor (L): Mejías, quien cargó con la derrota tras permitir las anotaciones clave del encuentro.

A pesar del traspié, los Tigres mantienen su posición privilegiada en la clasificación, con miras a retomar el ritmo ganador en los próximos compromisos.

Ciudad MCY| FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Ylai Olmos

Noticias Destacadas

Deportes

Tigres de Aragua cae ante Caribes pero se mantiene en la cima

9 de noviembre de 2025 Ylai Olmos
Aragua

Aragüeños realizaron asambleas para la conformación de CBBI

9 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Festival de Burras y Burriquitas desbordó de tradición y alegría a San Casimiro

9 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Aragua se coronó dueño absoluto del Giro Andino

9 de noviembre de 2025 Milexis Pino