Tigres de Aragua cae ante Caribes pero se mantiene en la cima

Aragua logró durante la 4ta semana un récord igualado de 3 victorias y 3 derrota, y mantiene su record en 14 victoria y 7 derrotas

Ciudad MCY.- Este domingo, los Tigres de Aragua cerraron la semana con récord igualado tras ser blanqueados por los Caribes de Anzoátegui con marcador de 4 carreras por 0, en un duelo disputado en el marco de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A pesar del revés, Aragua conserva el liderato en la tabla de posiciones, demostrando consistencia en su desempeño semanal.

Desarrollo del encuentro

5º inning: Balbino Fuenmayor conectó un elevado de sacrificio al jardín central que permitió a Carlos Mendoza anotar la primera carrera del encuentro. Caribes tomó ventaja 1-0.

7º inning: Carlos Mendoza fue protagonista al batear un sencillo al jardín central, impulsando a Antonio Piñero para ampliar la ventaja a 3-0. Poco después, Mendoza volvió a contribuir con un elevado de sacrificio que permitió a Romer Cuadrado anotar la cuarta carrera, mientras Leonel Valera avanzaba a tercera base.

Lanzador ganador

(W): Perrone, quien dominó a la ofensiva aragüeña con una sólida actuación desde el montículo.

Perdedor (L): Mejías, quien cargó con la derrota tras permitir las anotaciones clave del encuentro.

A pesar del traspié, los Tigres mantienen su posición privilegiada en la clasificación, con miras a retomar el ritmo ganador en los próximos compromisos.

