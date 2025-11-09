Aragua se coronó dueño absoluto del Giro Andino

CUIDAD MCY- Con el apoyo del Gobierno Bolivariano de Aragua a través del IRDA, la selección de ciclismo demostró una vez más su dominio en el escenario nacional al cosechar resultados extraordinarios en el Giro Andino, competencia celebrada en la ciudad de San Cristóbal, donde las selecciones infantil, prejuvenil y juvenil se adueñaron completamente de las pruebas.

La delegación aragueña exhibió un poderío arrasador, logrando dos campeonatos generales y múltiples podios que confirman la excelente labor formativa que desarrolla el IRDA en las bases del ciclismo regional.

El equipo femenino escribió páginas de oro con las actuaciones estelares de Eriannys Linares y Stefany Aular, quienes se coronaron como Campeonas Generales Absolutas en sus respectivas categorías. Linares demostró una evolución impresionante, culminando segunda en la primera etapa y primera en la segunda etapa, mientras Aular mantuvo una consistencia notable con tercer y segundo lugar en las etapas.

Completan el cuadro de honor Valery Montero, quien se alzó con el subcampeonato general tras una espectacular remontada (4ta en la primera etapa y 1ra en la segunda), y María Joaquina Sánchez que aseguró el tercer lugar general con un segundo y cuarto puesto en las etapas.

En la rama masculina, Samuel Fuenmayor brilló con luz propia al lograr un tercer lugar en la primera etapa y victoria absoluta en la segunda etapa, finalizando en el tercer lugar de la general individual. Su demostración de potencia y técnica marca el promisorio futuro del ciclismo aragueño.

RESULTADOS COMPLETOS DEL EQUIPO ARAGUEÑO

CICLISTAS FEMENINAS:

· Stefany Aular: 3ra (ET1), 2da (ET2) – 1ra General

· Eriannys Linares: 2da (ET1), 1ra (ET2) – 1ra General

· Valery Montero: 4ta (ET1), 1ra (ET2) – 2da General

· María Joaquina Sánchez: 2da (ET1), 4ta (ET2) – 3ra General

· Scarlet Aular: 3ra (ET1), 2da (ET2) – 3ra General

· Rosangel Silva: 4ta (ET1), 4ta (ET2) – 4ta General

· Nikolle Molina: 7ma (ET1), 9na (ET2) – 9na General

CICLISTAS MASCULINOS:

· Samuel Fuenmayor: 3ro (ET1), 1ro (ET2) – 3ro General

· Yohandri Chacón: 7mo (ET1), 1ro (ET2) – 7mo General

· Christian Cardenas: 17mo (ET1), 10mo (ET2) – 17mo General

· Rubén Pérez: 16to (ET1), 9no (ET2) – 16to General

· Justin Torreyes: 15to (ET1), 16to (ET2) – 16to General

· Jossue Dorante: Caída (ET1), 17mo (ET2) – 17mo General

· Daniel Velázquez: 25to (ET1), 19no (ET2) – 22do General

DECLARACIONES OFICIALES

Carlos España, presidente del IRDA, expresó su satisfacción por los resultados: «Estamos presenciando el fruto de un trabajo sistemático y profesional con nuestros jóvenes valores. La cosecha de medallas no es casualidad; es el resultado de la disciplina, el talento y el apoyo institucional. Aragua está escribiendo el futuro del ciclismo venezolano».

España añadió,»Estos jóvenes no solo ganan competencias, representan los valores de esfuerzo y dedicación que caracterizan a nuestro estado. Desde la institución continuaremos apoyando su desarrollo integral».

El rotundo éxito en el Giro Andino consolida a Aragua como cantera imparable de talento ciclístico y refuerza su liderazgo a nivel nacional. Estos resultados representan un avance significativo en la preparación de los atletas para las próximas competencias nacionales e internacionales.

La gobernadora Joana Sánchez a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua reafirma su compromiso con el desarrollo del ciclismo y de todas las disciplinas deportivas, consolidándose como pilar fundamental del deporte regional, rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026, en los que Aragua proyecta grandes resultados.

Prensa Irda | FOTO CORTESÍA