TOM convoca al I Taller de Elaboración de Muñecas de Trapo

La formación, facilitada por la Red de Arte, ofrecerá a 30 participantes la oportunidad de aprender técnicas tradicionales sin costo alguno

CIUDAD MCY.- El Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) extiende una invitación a la colectividad aragüeña para participar en el primer taller de elaboración de muñecas de trapo, actividad formativa y gratuita que busca preservar esta tradición.

‎‎La jornada busca motivar a los aficionados al arte de la juguetería a rescatar las técnicas manuales y compartir las historias detrás de estas creaciones artesanales.

‎‎La capacitación estará a cargo de Lili Zapata, integrante de la Red de Arte, quien guiará a los participantes a confeccionar modelos específicos conocidos como muñecas de “saquito” y las abayomi.

‎Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones del emblemático teatro los días 27 y 28 de enero, en horario comprendido desde las 9:00am hasta las 12:00pm.

‎Por motivos de organización cantidad de cupos estará limitado para solo 30 personas. Los interesados en asegurar su participación deben realizar una reserva previa a través del contacto telefónico suministrado por la institución, garantizando así su lugar en esta experiencia creativa.

‎La iniciativa forma parte de la programación de extensión cultural del TOM, orientada a fortalecer el vínculo entre la comunidad y las artes tradicionales.

‎‎Con el lema «¡Nos vemos en el TOM!», la institución reafirma su compromiso de ofrecer espacios de aprendizaje que promuevan la identidad y el talento local. THAIMARA ORTIZ FOTOS CORTESÍA