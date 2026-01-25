Día Nacional del Cine se festejará con programación especial de la Cinemateca

CIUDAD MCY.- Como parte del reinicio de sus actividades, la Fundación Cinemateca Nacional anunció la celebración del Día Nacional del Cine el próximo 28 de enero. Esta efeméride contará con una programación especial que incluye el estreno de obras contemporáneas y la proyección de películas clásicas, todo como parte de los 129 años del cine nacional.

Más allá de la exhibición, la institución baluarte en el resguardo del patrimonio fílmico ha reactivado sus espacios de investigación y formación. El Centro de Documentación ya está operativo de lunes a viernes, mientras que las aulas retoman el Diplomado en Conservación y Preservación.

En cartelera destaca el ciclo “Venezuela levantando voces”, con títulos como “La planta insolente” de Román Chalbaud y la serie “Nicolás”.

La red de salas, que incluye espacios en Caracas como la Sala MBA y sedes regionales en San Carlos, San Cristóbal, Tucupita y la reactivada sala de Macuto, busca reconectar al público con su identidad.

Además, la Cinemateca invita a realizadores nacionales a proyectar sus obras, al gestionar solicitudes a través del correo fcn.programacion2@gmail.com.

Con estas acciones, la Cinemateca reafirma el compromiso con la salvaguarda de la memoria audiovisual y la creación de nuevos talentos; igualmente, destaca el importante papel que ha desempeñado en la organización del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio.

FUENTE : MEDIOS NACIONALES

FOTO : CORTESÍA