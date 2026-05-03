Aragua activa despliegue de brigadistas para la atención integral de los adultos mayores

Se priorizó la validación de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas de la Patria a 2 municipios de la región

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con las directrices emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el estado Aragua inició este domingo la fase de validación y registro de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas de la Patria.

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‎Este despliegue, que precede al lanzamiento nacional del Plan este lunes 4 de mayo, cuenta con una fuerza de choque de mil 910 brigadistas distribuidos en las 191 comunas de la entidad.

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‎La jornada de este domingo centró sus esfuerzos en los municipios Libertador y José Ángel Lamas, donde equipos multidisciplinarios realizaron abordajes casa por casa para verificar las condiciones de la población adulta mayor.

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‎ Las brigadas están conformadas por representantes del Movimiento Somos Venezuela, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), médicos de la Misión Barrio Adentro, la Misión José Gregorio Hernández y el novedoso voluntariado «Nietos y Nietas de la Patria», perteneciente a la Gran

‎Misión Venezuela Joven.

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‎Gipsy Colmenares, secretaria general para la Cuarta Transformación en Aragua, explicó que este despliegue forma parte de una reingeniería del sistema de protección social.

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‎Según Colmenares, durante los próximos 30 días se mantendrá un abordaje especial en los 18 municipios del estado para mapear y captar a nuevos beneficiarios, garantizando que el sistema de cuidados no solo proteja a los abuelos, sino que fortalezca el núcleo familiar, especialmente en casos donde estos se encuentran al cuidado de sus nietos.

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‎Desde el municipio José Ángel Lamas, el alcalde Tony García supervisó las labores en la comunidad Patrocinio Peñuela Ruiz de la Comuna Sueños del Líder.

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‎El mandatario local enfatizó que el objetivo es identificar «cara por cara» a los abuelos para brindar respuestas concretas en materia de salud y alimentación, trabajando de manera articulada con los Consejos Comunales y las Salas de Autogobierno.

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‎En el municipio Libertador, específicamente en la comunidad Ocumarito Norte de la comuna Los Centauros del Arañero, la responsable de la Cuarta Transformación Social, María Eugenia Pérez, informó que la meta inmediata es validar el registro de más de 800 adultos mayores que se inscribieron previamente a través de la Plataforma Patria.

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‎Por su parte, Francis Pacheco, habitante del sector, calificó como excelente la iniciativa al recibir atención médica directa en su hogar, destacando que el suministro de tratamientos es una de las necesidades más sentidas por la comunidad.

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‎Para este lunes 4 de mayo, se tiene previsto que las 191 comunas del estado Aragua se activen simultáneamente en sus respectivas Salas de Autogobierno Comunal.

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En estas instancias se llevarán a cabo los procesos de planificación y distribución de las brigadas para dar continuidad al Plan Nacional de Atención Integral, asegurando que las políticas de bienestar lleguen a cada territorio de la geografía aragüeña.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA