Tribunales móviles continúan llevando justicia de paz comunal en Ribas

CIUDAD MCY.- Con el acompañamiento de la magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carmen Alves, así como autoridades del TSJ del estado Aragua, se llevó a cabo la jornada número 11 de tribunales móviles en el municipio Ribas, en esta oportunidad, atendiendo a las familias de la Comuna Indio Acostado.

Durante la jornada, se atendieron diversos casos en materia penal y civil, llevando la justicia directa al pueblo tal y como lo orientará el presidente obrero, Nicolás Maduro, y que desde el TSJ la magistrada y presidenta del ente constitucional, Caryslia Beatriz Rodríguez, instruya como parte de las políticas sociales dirigida en protección del pueblo.

Bella Lira, quien tramitó su divorcio luego de 34 años de unión con su pareja, agradeció a las autoridades destacando la facilidad, rapidez, pero sobre todo la atención recibida durante la jornada. “Sencillo, estupenda la atención, felizmente divorciada gracias a los tribunales móviles, hoy me llevo mi documento que me certifica legalmente como soltera. Todas las personas que han venido han sido atendidas igualmente, eso es lo que queremos y en este sentido agradezco a las autoridades del TSJ”, dijo la señora Lira.

JORNADA 127 Y 128 EN EL ESTADO ARAGUA

Pablo Solórzano, presidente del Circuito Penal del estado Aragua, informó que este viernes se realizaron las jornadas de tribunales móviles 127 y 128 en el estado Aragua, llevando justicia de paz comunal a más de 26 mil familias aragüeñas.

“Menos escritorio y más territorio, estamos en la calle llevando justicia en cada rincón aragüeño, la receptividad durante las jornadas ha sido extraordinaria y esperamos en lo que resta del año abarcar todas las comunidades del estado”, puntualizó el doctor Pablo Solórzano.

En este sentido, el juez rector del estado Aragua, doctor Carlos Gámez, indicó que en los próximos días se estarán programando jornadas en las siguientes cinco comunas restantes a fin de llevar la justicia comunal en las 16 organizaciones comunales legalmente registradas en Ribas.

