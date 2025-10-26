2.100 familias recibieron GLP durante jornada en Camatagua

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y de la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo una jornada de atención directa en el municipio Camatagua, beneficiando a más de 2.100 familias como parte del plan de distribución de servicios esenciales.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua con el bienestar del pueblo, garantizando el acceso oportuno a recursos fundamentales para la vida digna de las comunidades. La jornada se desarrolló con el acompañamiento del poder popular organizado y equipos técnicos, en perfecta articulación institucional.

“Seguimos avanzando en nuestra programación de distribución para su bienestar. Encendiendo el bienestar de nuestra gente”, expresaron los equipos responsables durante la jornada.

La actividad forma parte de las políticas de atención territorial que se ejecutan en todo el estado, priorizando las necesidades del pueblo aragüeño y fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y las comunidades.

Desde Camatagua, se continúa trabajando con esfuerzo y dedicación para que cada familia reciba el respaldo del Gobierno Bolivariano, consolidando el modelo de gestión popular y participativa que caracteriza a la Revolución Bolivariana.

CIRCUITOS BENECIADOS

Parroquia Camatagua

Circuitos Comunales:

Socialista Corazón de mi patria

Cacique Camatagua

Agroecológica Hugo Chavez Frías

COMUNIDADES BENEFICIADAS:

Camataguita

Altavista

El Olivo

Rafael Castillo

Aragüita

Ocumarito

El Liceo

La Candelaria

Frideña

Uvita

Viejo Trapiche

California

Campo verde

Altamira

CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA