Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

2.100 familias recibieron GLP durante jornada en Camatagua

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Oct 26, 2025

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y de la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo una jornada de atención directa en el municipio Camatagua, beneficiando a más de 2.100 familias como parte del plan de distribución de servicios esenciales.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua con el bienestar del pueblo, garantizando el acceso oportuno a recursos fundamentales para la vida digna de las comunidades. La jornada se desarrolló con el acompañamiento del poder popular organizado y equipos técnicos, en perfecta articulación institucional.

“Seguimos avanzando en nuestra programación de distribución para su bienestar. Encendiendo el bienestar de nuestra gente”, expresaron los equipos responsables durante la jornada.

La actividad forma parte de las políticas de atención territorial que se ejecutan en todo el estado, priorizando las necesidades del pueblo aragüeño y fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y las comunidades.
Desde Camatagua, se continúa trabajando con esfuerzo y dedicación para que cada familia reciba el respaldo del Gobierno Bolivariano, consolidando el modelo de gestión popular y participativa que caracteriza a la Revolución Bolivariana.

CIRCUITOS BENECIADOS

  • Parroquia Camatagua
  • Circuitos Comunales:
  • Socialista Corazón de mi patria
  • Cacique Camatagua
  • Agroecológica Hugo Chavez Frías

COMUNIDADES BENEFICIADAS:

  • Camataguita
  • Altavista
  • El Olivo
  • Rafael Castillo
  • Aragüita
  • Ocumarito
  • El Liceo
  • La Candelaria
  • Frideña
  • Uvita
  • Viejo Trapiche
  • California
  • Campo verde
  • Altamira

CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Senades Aragua desarrolló jornada integral comunitaria “Fortaleciendo Lazos de Paz” en el marco de la Semana Mundial para el Desarme

26 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Avanzan labores de rehabilitación de la carretera local 8 en Urdaneta

26 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Gobierno Animalista atiende a la Población de Choroní

26 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Distribuidor de Palo Negro Renovado para el Buen Vivir

26 de octubre de 2025 Rafael Velásquez