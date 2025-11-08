Trompetista Francisco Rojas encantará al viejo continente

El joven músico dejará en alto el nombre y talento de la entidad durante una gira de conciertos que se realizara la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela en España

CUIDAD MCY.-El talento criollo deslumbrará al viejo continente. La Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela llegará a tierras españolas para presentar la “Sinfonía nº 7″ de Shostakovich, el próximo 11 y 13 de diciembre.

Uno de los integrantes de esta destacada agrupación es el aragüeño Francisco Rojas, quien orgullosamente dejara en alto el nombre de su estado con impecables actuaciones.

TRAYECTORIA MUSICAL

Sin fecha de referencia, describió que la manifestación artística forma parte de su vida desde el inicio, y más que un hobbies o actividad complementaria, ya es parte de la cotidianidad.

A los ocho años, el joven decidió incursionar en el mundo musical a un nivel más avanzado, y entre una gran variedad de instrumentos seleccionó la trompeta. El sentir hacia este vínculo lo detalló como, “una afinidad que siempre he tenido, es algo que no suelto, ni planeo hacer”.

Una de sus experiencias memorables en el breve recorrido fue la participación en el Record Guinness con el Sistema en la Orquesta Más Grande del Mundo, allí tuvo la oportunidad de compartir saberes con grandes y reconocidos maestros.

“Quisiera volver a repetir ese momento, era algo impresionante ver a más de 12 mil músicos tras el mismo objetivo, nunca había visto algo igual”, relato el tormpetista.

Asimismo, señaló que coincidir con músicos de todo el país le permitió crecer. “Esas oportunidades brindan muchas enseñanzas, aprendes mucho más cuando te unes al grupo para corregir errores y mejorar”.

LA MÚSICA TRANSFORMA VIDAS

Para la sociedad, la música es un idioma universal; para los integrantes de El Sistema toma un peso mayor, pues se trata de la vocación, gusto y pasión por lo que hacen.

Muchos de los niños y jóvenes iniciados ven la oportunidad de crecimiento personal y profesional a través de los instrumentos, expandir su imagen a través de lo que aman: tocar y presentar el talento al mundo.

Por ese motivo, Francisco Rojas extendió su invitación a la nueva generación a incluirse en El Sistema. “Hay muchas oportunidades, profesores que los pueden ayudar a empezar, y llegar a una carrera profesional”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CIUDAD MCY | CORTESÍA