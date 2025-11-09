Encuentro inter-escolar del baile La Llora en Cástor Nieves Ríos fue un éxito

CUIDAD MCY.-Con la participación de 30 instituciones educativas que hacen vida dentro del ámbito geográfico de las comunas Indio Yaragui, Cacíque Guaracarima y Comuna Socialista Las Mercedes como invitada, se realizó el 3er Encuentro Inter-escolar del Baile La Llora en la parroquia Cástor Nieves Ríos del municipio José Félix Ribas.

Janet Silva, docente y supervisora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDC), en la comuna Cacique Guaracarima, informó que en total 350 niños y niñas participaron en la actividad cultural, orgullo del municipio Ribas.

«Espectacular, la participación de los niños y el apoyo de docentes, padres y representantes extraordinaria, quiero felicitar a todos. Igual el agradecimiento a las autoridades de educación en Ribas, a nuestro alcalde cultor Juan Carlos Sánchez, y todo el equipo de la Fundación de Cultura»

Entre las instituciones educativas, vale mencionar tres escuelas de niños y niñas con diversidad funcional. «La participación de las escuelas de niños con condiciones funcionales es de gran importancia, ver la alegría en sus rostros es algo que nos llena como docentes y a todos nos motiva a seguir difundiendo y bailando nuestra manifestación cultural del baile La Llora» agregó la profesora Silva.

ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: CORTESÍA