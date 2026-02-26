Ciudad MCY

Trova Fest Venezuela celebrará su primer año con homenaje a Alí Primera

PorMilexis Pino

Feb 26, 2026

CIUDAD MCY.- El Trova Fest Venezuela conmemorará este sábado 28 de febrero su primer aniversario con un concierto en el Teatro Bolívar de Caracas, desde las 4:00 de la tarde, en homenaje al Cantor del Pueblo, Alí Primera, a 41 años de su siembra.

Así lo dio a conocer el Ministerio para la Cultura, a través de su cuenta en la red social Instagram, en la cual publicó que durante la actividad se presentarán artistas como Lilia Vera, Sol Mussett, Leonel Ruiz, Alí Alejandro Primera, Sandino Primera, Oriana Ramos, William Alvarado, Dame Pa’ Matala, Ensamble B11, Truko y el Movimiento de Teatro César Rengifo.

Asimismo, indicaron que la actividad, que se perfila como un espacio de encuentro en defensa de la identidad y la canción necesaria, está prevista para iniciar a las 4:00 de la tarde

Los organizadores destacaron el alcance masivo del festival, que incluye más de 60 presentaciones nacionales y una nueva etapa orientada a la proyección de la canción venezolana e integración de agrupaciones emergentes.

El evento cuenta con el respaldo de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Movimiento César Rengifo.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA

