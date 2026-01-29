Trump anunció reapertura del espacio aéreo comercial con Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país abrirá el espacio aéreo de Venezuela, sometido a un cierre unilateral desde noviembre pasado, como parte de una agresión multiforme por parte de EE.UU. que derivó en bombardeos sobre la Gran Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

«He dado instrucciones al (secretario de Transporte), Sean Duffy, y a todos los involucrados, incluyendo a los militares, de que, para el final del día de hoy, me gustaría tener el espacio aéreo sobre Venezuela (abierto). Los aviones pueden ir a Venezuela. Abierto, ¿de acuerdo?», declaró en una reunión de gabinete.

Trump avanzó que le comunicó de su decisión a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una conversación que sostuvieron esta misma jornada y nuevamente elogió a la dignataria venezolana. FUENTE ACTUALIDAD RT FOTO: CORTESÍA «Quiero agradecer al liderazgo de Venezuela. Nos llevamos muy bien con ellos. Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas», refirió. Asimismo, admitió que el espacio aéreo venezolano «está bajo un control muy estricto», lo que ha limitado la conectividad del país suramericano. «Algunos de los que vivían en Venezuela quieren regresar y otros quieren ir de visita. Y podrán hacerlo», prometió.