Brasileños marcharon para pedir la libertad del presidente Maduro

CIUDAD MCY.- A 26 días de la agresión militar estadounidense contra Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, pobladores de Río de Janeiro se movilizaron este miércoles frente al consulado de Estados Unidos para reclamar la inmediata liberación de los venezolanos.

Los participantes denunciaron que los hechos del 3 de enero de 2026 constituyen no solo una violación a la soberanía venezolana, sino una agresión contra Latinoamérica, el Caribe y los pueblos del mundo, al intentar imponerse mediante la violencia.

La movilización en Río de Janeiro se sumó a acciones similares en São Paulo y otras ciudades, donde se exigió el fin del secuestro de la pareja presidencial y se expresó solidaridad con pueblos que resisten al imperialismo, como Palestina y Cuba, también afectados por acciones de Estados Unidos y sus aliados. A la par, en Caracas continuan las movilizaciones permanentes del pueblo venezolano.

Los participantes en la marcha en São Paulo corearon «Fuera Trump de la América Latina» y reafirmaron la solidaridad con Venezuela, denunciando ante la comunidad internacional el intervencionismo estadounidense y su escalada bélica.

También se realizaron marchas durante la jornada de movilización, en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.

Consignas y carteles ratificaban que Venezuela no está en venta y expresaban la seguridad en que el país vencerá ante las amenazas y la política de intervención.

FUENTE TELESUR

FOTOS: CORTESÍA