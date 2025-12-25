Trump prevé detención masiva de migrantes en almacenes industriales

Ciudad MCY.-El Gobierno de Donald Trump proyecta la detención de 80 mil migrantes en instalaciones industriales adaptadas como centros de reclusión, según reveló The Washington Post. El plan contempla el uso de grandes almacenes en distintos estados del país para albergar a miles de personas antes de su deportación.

De acuerdo con un borrador revisado por el medio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) prevé retener a los migrantes en espacios de procesamiento inicial y luego trasladarlos a los depósitos habilitados. Cada centro tendría capacidad para entre cinco mil y 10 mil personas, lo que representa una ampliación significativa de la infraestructura de detención.

Las instalaciones se ubicarán en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. Dos de los almacenes estarán en Stafford y Kansas City, ciudades administradas por autoridades demócratas, mientras que la mayoría se localizará en territorios bajo control republicano.

El proyecto busca acelerar los procesos de deportación y responde a la política migratoria restrictiva impulsada por la actual administración. La magnitud del plan ha generado preocupación en sectores sociales y políticos que cuestionan las condiciones de reclusión y el impacto humanitario de la medida.

La información publicada por The Washington Post confirma que el Gobierno estadounidense avanza en la creación de centros de detención masivos, lo que refuerza la estrategia de endurecimiento migratorio en vísperas de nuevas tensiones políticas y sociales en el país.

Fuente: Medios Internacionales | FOTO CORTESÍA