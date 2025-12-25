Netanyahu insinúa disolución del parlamento israelí y elecciones anticipadas

Ciudad MCY.-El primer ministro de la entidad de ocupación israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a sus colaboradores prepararse ante la posibilidad de una disolución anticipada del Knesset y la convocatoria de elecciones adelantadas.

Según el diario Yediot Aharonot, Netanyahu dio instrucciones para alistarse ante un eventual adelanto electoral, posiblemente en junio, pese a estar previsto de manera oficial para octubre de 2026.

Organización interna del Likud

El jefe del ejecutivo solicitó la conformación de un equipo encargado de dirigir la próxima campaña electoral del partido Likud, así como la preparación de comicios primarios para definir los candidatos.

De acuerdo con el medio, los movimientos responden al estancamiento del proyecto de ley sobre el servicio militar y a las dificultades para aprobar el presupuesto estatal, aunque de manera pública Netanyahu sostiene que «completará» el mandato.

Mensajes contradictorios dentro de la coalición

Varios ministros transmitieron a Netanyahu su confianza en la aprobación del presupuesto para evitar elecciones anticipadas y así mantener el calendario original, agregó el medio periodístico.

A su vez, fuentes políticas citadas por el periódico, comentaron que Netanyahu es consciente del rápido deterioro de la situación.

De acuerdo con la ley israelí, si el presupuesto no es aprobado antes de finales de marzo, el Parlamento quedará disuelto automáticamente y serán convocadas elecciones generales anticipadas.

Fuente: Al Mayadeen | FOTO CORTESÍA