Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Netanyahu insinúa disolución del parlamento israelí y elecciones anticipadas

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 25, 2025

Ciudad MCY.-El primer ministro de la entidad de ocupación israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a sus colaboradores prepararse ante la posibilidad de una disolución anticipada del Knesset y la convocatoria de elecciones adelantadas.

Según el diario Yediot Aharonot, Netanyahu dio instrucciones para alistarse ante un eventual adelanto electoral, posiblemente en junio, pese a estar previsto de manera oficial para octubre de 2026.

Organización interna del Likud

El jefe del ejecutivo solicitó la conformación de un equipo encargado de dirigir la próxima campaña electoral del partido Likud, así como la preparación de comicios primarios para definir los candidatos.

De acuerdo con el medio, los movimientos responden al estancamiento del proyecto de ley sobre el servicio militar y a las dificultades para aprobar el presupuesto estatal, aunque de manera pública Netanyahu sostiene que «completará» el mandato.

Mensajes contradictorios dentro de la coalición

Varios ministros transmitieron a Netanyahu su confianza en la aprobación del presupuesto para evitar elecciones anticipadas y así mantener el calendario original, agregó el medio periodístico.

A su vez, fuentes políticas citadas por el periódico, comentaron que Netanyahu es consciente del rápido deterioro de la situación.

De acuerdo con la ley israelí, si el presupuesto no es aprobado antes de finales de marzo, el Parlamento quedará disuelto automáticamente y serán convocadas elecciones generales anticipadas.

Fuente: Al Mayadeen | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Sistemas Teleféricos tendrán horario especial para Navidad y Fin de Año

25 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Especial

Festividades decembrinas alientan el amor y la paz en favor de la unión familiar

25 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Mundo

Trump prevé detención masiva de migrantes en almacenes industriales

25 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Asamblea Nacional culminó con 100 leyes para la patria periodo legislativo 2021-2026

25 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez