TSJ: Poder Judicial alcanzó más de cinco millones de personas atendidas en 2025

CIUDAD MCY.- El Poder Judicial venezolano y su gestión procesal se ha traducido en un aumento significativo de la capacidad resolutiva, al alcanzar un total general de 832 mil 763 pronunciamientos que equivalen a un incremento general del 55,83 % con respecto al año 2024, informó este viernes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez.

Durante la ceremonia de apertura del año judicial 2026, con presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la alta magistrada del TSJ ofreció el balance e informe de gestión, donde dio a conocer que más de cinco millones de personas que requerían asistencia legal de los tribunales fueron impactadas positivamente en el año recién concluido.

“El despliegue de los tribunales de la República en sus respectivas circunscripciones y competencias especializadas dictó un total de 781 mil 403 decisiones oficiales que equivalen a un incremento del 47,67%, en referencia al año anterior. Esta cifra no solo refleja la alta operatividad del sistema, sino que consolida el compromiso de los órganos jurisdiccionales con la celeridad procesal y la garantía efectiva del derecho al acceso a la justicia en todo el territorio nacional”, acotó.

En síntesis, afirmó, la gestión procesal del Poder Judicial se fortaleció con el invaluable trabajo y constante dedicación de magistradas, magistrados, juezas, jueces, incluidos jueces de paz comunal, servidores de los órganos auxiliares de justicia y todos los funcionarios del sistema.

Como resultado de esta gestión integral, indicó, la convergencia operativa de las Salas del TSJ, los tribunales de la República, el programa de Tribunales Móviles y la Justicia de Paz Comunal ha consolidado una cobertura de atención que asciende a tres millones 897 mil 921 ciudadanas y ciudadanos que, aunado a los demás servicios prestados por todo el Poder Judicial, arroja un total de cinco millones 538 mil 980 personas atendidas.

“No solo cuantifica el despliegue del Poder Judicial, sino que testimonia los esfuerzos continuos en favor de la eficacia de nuestro sistema, al brindar respuestas oportunas, directas y efectivas en defensa de la paz social y la confianza institucional en todo el entramado de la nación”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA