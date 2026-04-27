Tupamaro abre su Secretariado Nacional Ampliado con homenaje a mártires y defensa de la paz

CIUDAD MCY.- El secretario general nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT), Williams Benavides, afirmó durante el inicio del Secretariado Nacional Ampliado (SNA) 2026, realizado en el Teatro Nacional de Caracas el pasado viernes 24 de abril, que el pueblo venezolano “quiere vivir en paz, desarrollar su autodeterminación y vivir en soberanía”.

En la actividad se rindió homenaje a los niños mártires de la escuela de Minab, en Irán, así como a los mártires venezolanos y cubanos, combatientes caídos el 3 de enero, en un acto que reunió a dirigentes políticos y representantes diplomáticos. Cabe destacar que a primera hora hubo una Ofrenda Floral, ante el monumento ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar.

Entre los asistentes estuvieron Héctor Rodríguez Castro, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para Alianzas y Gran Polo Patriótico Simón Bolívar; el vice embajador de la República Islámica de Irán, Sirus Karimi; Carlos Marsan, diplomático de la Embajada de la República de Cuba; y la primera secretaria de la República Socialista de Vietnam, Do Thu Hien.

Asimismo, Benavides respaldó la convocatoria a la Gran Peregrinación por la Paz y por la Vida, orientada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para denunciar las “atrocidades de las sanciones unilaterales”, medidas coercitivas que afectan al pueblo trabajador, campesino y obrero.

Sobre el SNA 2026, que se celebrará hasta el domingo 26 de abril en La Guaira, aseguró que servirá para evaluar la gestión de las distintas secretarías de la organización y diseñar su planificación para los próximos cinco años. Añadió que en la instancia participan 540 delegados de base de todo el país, escogidos en asambleas realizadas estado por estado.

Durante su intervención, defendió la necesidad de fortalecer la “diplomacia de la paz”, basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la unión entre naciones y la construcción de una región libre de armas nucleares y de confrontaciones militares.

Finalmente, el dirigente Williams Benavides aseguró que Tupamaro seguirá discutiendo propuestas vinculadas al impulso de la producción nacional, el turismo, el aprovechamiento de las riquezas naturales y la preservación de la cultura venezolana, con la meta de contribuir a una sociedad “más justa” y al fortalecimiento del proyecto bolivariano.

PRENSA TUPAMARO

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