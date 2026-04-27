Investigadores del INIA presentan tesis orientadas al desarrollo agrícola del país

Tres trabajos de investigación que buscan el fortalecimiento de la producción nacional de cacao y maíz, contribuyen a la conservación de recursos fitogenéticos y al impulso de la soberanía agroalimentaria de Venezuela

CIUDAD MCY.- Con total éxito se llevó a cabo la presentación de tesis correspondientes a los Trabajos de Grado del programa de posgrado del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), a través de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT), como requisito para optar a los títulos de Magíster en Mejoramiento Genético Vegetal y Tecnología de Semillas.

La jornada académica se desarrolló en la sede administrativa del INIA, ubicada en el estado Aragua, consolidándose como un espacio de intercambio científico y de fortalecimiento institucional orientado a la generación de conocimientos estratégicos para el desarrollo agrícola nacional.

Este tipo de actividades reviste gran importancia para el país, ya que, impulsa la formación de talento humano altamente especializado en áreas fundamentales para la soberanía y seguridad alimentaria, así como para la preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos fitogenéticos de Venezuela.

El acto estuvo presidido por la Dra. Margaret Gutiérrez, presidenta del INIA y decana de la ESAT; Carlos Hidalgo, director de Secretaría; Diego Diamont, director de Investigación e Innovación Tecnológica; Anni Castañeda, directora Académica y Anyuris Vegas, directora de Participación y Desarrollo Comunitario.

El primer trabajo fue presentado por el aspirante Julio Ávila, investigador de INIA Zulia, con la tesis titulada “Identificación del cacao (Theobroma cacao L.) tipo criollo para su conservación en la unidad de producción ‘La Luz’, Aldea Novilleros, municipio Bolívar del estado Táchira”.

Durante su exposición, explicó que esta investigación permite identificar y caracterizar los materiales genéticos presentes en cada zona productiva, reconociendo sus particularidades morfológicas, moleculares y sensoriales. Este proceso resulta fundamental para otorgar identidad a los materiales de cacao criollo venezolano, avanzar en el conocimiento de la diversidad genética existente en el país y fortalecer su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, especialmente en los esquemas de exportación de cacao fino de aroma.

Seguidamente, la aspirante María Parra, perteneciente a INIA Táchira, presentó la tesis titulada “Evaluación de árboles de cacao (Theobroma cacao L.) con características morfológicas de tipo criollo en la Unidad de Producción ‘La Socialista’, ubicada en el sector La Quintera de la Aldea San Isidro, municipio Ayacucho, estado Táchira”.

Su investigación estuvo orientada al conocimiento, evaluación y caracterización genética y morfológica de los árboles existentes en esta unidad de producción, con el propósito de incorporarlos a los diferentes bancos de germoplasma y garantizar su conservación y preservación. Destacó que esta labor responde al principal objetivo de los centros de investigación agrícola del país: resguardar el patrimonio fitogenético nacional, fortalecer la producción cacaotera venezolana y demostrar el potencial genético superior de los materiales autóctonos de la región occidental frente a clones foráneo.

Por su parte, el aspirante Oscar Robles, adscrito a la Gerencia General del INIA, presentó el trabajo titulado “Protocolo de trazabilidad de la calidad de semilla certificada de maíz”, orientado al diseño de un sistema integral de control para la Empresa Semillas Híbridas de Venezuela C.A. (Sehiveca).

Robles destacó que la implementación formal de este protocolo constituye una necesidad operativa urgente, al convertirse en una hoja de ruta para cada lote de producción, fortaleciendo la transparencia, la confiabilidad y la capacidad de respuesta ante auditorías

PRENSA INIA

FOTOS: CORTESÍA