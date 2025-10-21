Tupamaro celebró 21 años como partido político

CIUDAD MCY.- La plaza Bolívar del municipio Maturín, estado Monagas, fue el epicentro escogido por el Movimiento Revolucionario Tupamaro para celebrar su 21 aniversario como partido político. Éste emblemático espacio público se convirtió en escenario de una parada revolucionaria cargada de simbolismo, disciplina y fervor militante, donde rindió honores al padre de la Patria, Simón Bolívar.

Dicho acto estuvo a cargo de la agrupación de parada de la Escuela de Formación e Intercambio de Saberes y Experiencias, Juan Emilio González Porta, quienes con banderas rojinegras, así como también siluetas de Bolívar y Chávez, reflejaron disciplina revolucionaria.

Al lugar acudieron partidos políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Direcciones municipales, Dirección Regional, Dirección Nacional, Militancia del partido y junto al pueblo que acompaño con entusiasmo, dónde la militancia TUPAMARO reafirmo su compromiso indeclinable con la Patria, se pararon firmes, con la moral en alto y el pecho erguido, demostrando que la lealtad revolucionaria no se negocia, se ejerce con convicción y disciplina.

Por su parte, Williams Benavides, Secretario General Nacional del partido TUPAMARO, enfatizó el origen combativo de este movimiento.

«Nuestra organización ha nacido en 1976 al fragor del combate, como movimiento popular y como guerrilla urbana, en contra de la represión adeco-copeyana».

Asimismo reivindico el honor de ser miliciano: «ser guerrilla debe ser un honor para un Revolucionario y que llevarán siempre la bandera de Chávez porque significa la dignidad del pueblo en armas y reivindica la milicia zamorana la que también formó Antonio José de Sucre en la retaguardia de la campaña admirable de 1815».

Por último reafirmó el carácter antiimperialista del partido «Si el imperio pretende que van a venir a amedrentarnos, atacarnos y nosotros nos vamos a quedar tranquilos, bueno, se sabe cómo entran, pero no les garantizamos cómo puedan salir porque nosotros estamos aplicando la guerra de todo el pueblo».

El significativo acto concluyó con consignas revolucionarias alusivas a su planteamiento filosófico, y el respaldo al Presidente Nicolás Maduro en una coyuntura donde aplican una guerra psicológica para intentar doblegar la lealtad hacia el proyecto Bolivariano y Chavista.

