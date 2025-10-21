Ministro Padrino López: Colombia cuenta con respaldo moral y físico de Venezuela

Ciudad MCY.-El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, General en Jefe Vladimir Padrino López, expresó que el pueblo colombiano cuenta con el respaldo moral, físico y el despliegue territorial de Venezuela para enfrentar cualquier amenaza que se presente en la frontera común.

El alto titular castrense condenó las recientes acusaciones del imperialismo contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificándolas como ofensivas y carentes de fundamento. “Hemos visto cómo el imperialismo norteamericano de un día para otro señala al presidente de la República de Colombia como narcotraficante, lo ofende, y con la ofensa hacia él ofende al pueblo de Colombia, ofende a las fuerzas militares de Colombia, solamente porque ha dicho la verdad”.

Denunció que esta estrategia busca desacreditar a quienes no se someten a los intereses del poder hegemónico, además de enfatizar que Venezuela mantendrá una postura firme frente a cualquier grupo que genere violencia en su territorio.

Señala que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene la tarea de expulsar y neutralizar, conforme a la Ley y la Constitución, a cualquier actor que atente contra la paz y la soberanía nacional.

Con estas declaraciones, el Gobierno venezolano ratifica su vocación integracionista y su disposición a defender la dignidad de los pueblos latinoamericanos, al promover la cooperación y el respeto mutuo frente a las amenazas externas que buscan desestabilizar la región.

VTV | FOTO CORTESÍA