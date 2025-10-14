Desplegado el Primer Corredor del Plan de la Aragüeñidad en Mariño

CIUDAD MCY.- El municipio Santiago Mariño fue el punto de partida para una nueva estrategia de atención comunitaria: el Primer Corredor del Plan de la Aragüeñidad. La jornada, realizada en la Colectora 30 de la urbanización San Pablo – Eje 5, se ejecutó a través de un esfuerzo conjunto entre el gobierno regional y municipal para llevar servicios directos a los vecinos y vecinas.

De manera especial, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, estuvo presente durante la actividad, realizando un recorrido por las diferentes estaciones de atención y verificando el buen funcionamiento de cada una de ellas.

El mandatario local destacó que este tipo de iniciativas son posibles gracias a los lineamientos emanados por el presidente de la República, Nicolás Maduro y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, quienes impulsan políticas públicas orientadas a fortalecer el bienestar del pueblo y la eficiencia de la gestión local.

El evento contó con la coordinación y la supervisión de Ángelo Bernal, enlace regional de atención de vecinos y vecinas en Aragua, quien destacó la participación del equipo de Misión Nevado, realizando jornadas de atención animal, así como del Instituto de la Mujer del municipio Santiago Mariño, quienes brindaron asistencia y atención a más de cincuenta mujeres de la comunidad.

En tal sentido, la Dirección de Prefecturas del estado Aragua ofreció atención directa a los vecinos con la entrega de constancias de fe de vida y constancias de buena conducta, así como también el Plan de Morosidad Cero para todos los condominios del municipio, con esto se busca optimizar la recaudación y la gestión vecinal.

El Corredor de la Aragüeñidad en Turmero sirve como modelo para las próximas jornadas, las cuales se ejecutarán de manera progresiva en los dieciocho municipios del estado Aragua como parte de la estrategia regional del Plan de Vecinos y Vecinas.

Este despliegue confirma el compromiso del gobierno bolivariano con el fortalecimiento de la justicia social, la organización comunal y la mejora de los servicios públicos del estado Aragua.

Ángelo Bernal agradeció al alcalde Carlos Guzmán por el apoyo y a la gobernadora Joana Sánchez por unificar esfuerzos para ofrecer una atención integral que abarcó desde el bienestar animal hasta la atención social y trámites legales. Así mismo, la primera autoridad municipal resaltó el compromiso del equipo de gobierno para llevar soluciones directas y oportunas para cada habitante. Así mismo, anunció que se continuarán estas jornadas en todo el estado.

PRENSA MARIÑO | FOTOS: CORTESÍA