UE investiga a Google para determinar si incumple ley sobre mercados digitales

CIUDAD MCY.- La Comisión Europea (CE) abre una investigación a Google para determinar si incumple sus obligaciones en virtud de la legislación de la Unión Europea (UE) sobre mercados digitales.

La CE declaró que el procedimiento tiene como objetivo determinar si la empresa ofrece condiciones justas y no discriminatorias a los sitios web de los editores en su buscador, reseñó Sputnik este jueves.

De acuerdo con las conclusiones preliminares, la trasnacional aplica una política que reduce la visibilidad de los medios de comunicación y otros sitios web cuando distribuyen contenido de socios comerciales.

La comisión aclaró que esto no implica una conclusión definitiva y que el análisis se extenderá por doce meses. Si se confirma una infracción, las multas pueden alcanzar el 10 % de la facturación global de la empresa y el 20 % en caso de reincidencia.

En octubre, la UE multó a Google con 2.950 millones de euros por malas prácticas en el sector de la publicidad tecnológica. Tras esta decisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no reconocería las sanciones impuestas por los tribunales europeos a Google y Apple.

