ULA FC campeonas de la Liga de Desarrollo de futsal sub 13

CIUDAD MCY.- Luego de un mes de competencia en todo el territorio nacional, ULA FC se proclamó campeón de la Liga de Desarrollo de Futsal Femenino Sub-13, tras imponerse en la Fase Final disputada del 26 al 28 de febrero en el Gimnasio Cubierto Los Horcones de Barquisimeto, instancia que reunió a los cuatro mejores equipos del país. El conjunto merideño cerró el cuadrangular decisivo con tres victorias en tres partidos (9 puntos), asegurando el primer lugar por delante de Trujillo Balompié, Secasports (Carabobo) y Pie Firme FC (Bolívar).

El torneo dejó cifras que reflejan su alcance nacional y competitivo: 65 partidos disputados en 27 canchas, con la participación de 368 jugadoras y un promedio de edad de 11,67 años. Se anotaron 278 goles, para una media de 4,71 goles por partido, evidenciando dinamismo ofensivo en todas las fases. Secasports finalizó como el equipo más goleador del campeonato con 48 tantos, mientras que Trujillo Balompié destacó como el conjunto menos goleado, con apenas cinco goles recibidos. En cuanto a la distribución por año de nacimiento, participaron 213 jugadoras nacidas en 2013, 114 en 2014 y 41 en 2015.

Gracias a su consagración, ULA FC representará a Venezuela en la Fiesta CONMEBOL Evolución de Futsal Femenino Sub-12, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, en fecha aún por confirmar, dando continuidad a la presencia internacional que anteriormente asumieron Deportivo Lara y la Academia Javier Contador del estado Carabobo. En paralelo a la Fase Final, la competencia integró Jornadas de Salvaguarda dirigidas a jugadoras y cuerpos técnicos, desarrolladas mediante actividades interactivas que combinaron espacios de diversión y reflexión sobre la protección, el respeto y la convivencia en entornos seguros, con la participación activa del staff FVF que estuvo encargado de la puesta en marcha de los compromisos.

La Fase Final representó la culminación de una Liga estructurada en tres etapas: una Fase Estadal organizada por las asociaciones regionales; una Fase Interregional que inició el 7 de febrero con 21 equipos distribuidos en ocho regiones; y finalmente la instancia decisiva en Barquisimeto, consolidando un modelo de desarrollo que articula territorio, competencia y formación dentro del ecosistema del futsal femenino nacional.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA