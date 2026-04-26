Urdaneta se consolida como bastión de la Cuarta Transformación 

Los habitantes del municipio recibieron bienestar social con insumos médicos, atención médica y ventas de alimentos

CIUDAD MCY.- En un despliegue de compromiso territorial y atención directa, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta del estado Aragua, nuevamente se convirtió en el epicentro de la protección social, tras la realización de jornadas integrales en las comunidades Naranjal y Guabina.

Bajo los lineamientos del Plan de las 7 Transformaciones (7T) impulsado por el presidente de Venezuela ,Nicolás Maduro, el alcalde, Julio Melo lideró estas actividades que buscan materializar con hechos y no solo palabras la Cuarta Transformación (4T) social para el bienestar de la población.

Durante el despliegue en la comunidad Naranjal, perteneciente a la Comuna Agroturística Taguay, el mandatario local enfatizó que el trabajo se realiza siguiendo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el impulso de la vocera de la aragüeñidad, Joana Sánchez.

«Seguimos materializando la 4T para brindar bienestar directo a nuestra gente. En Urdaneta, la inversión social es el pilar fundamental; trabajamos junto al Pueblo, para el Pueblo y por el Pueblo», afirmó Melo.

La jornada no solo se limitó a la entrega de ayudas, sino que abarcó una atención de salud integral. Los habitantes de la Comuna José Rafael Núñez Tenorio (Guabina) también fueron protagonistas de un operativo extraordinario que incluyó atención médica directa, con consultas y chequeos para los habitantes de toda la población, además se les facilitó trámites y asesoría jurídica gratuita para acercar el sistema de justicia al ciudadano, por medio del Tribunal Móvil.

En este sentido, el burgomaestre, reafirmó su lealtad y agradecimiento a la gobernadora Joana Sánchez, cuya visión estratégica y respaldo incondicional han sido el motor fundamental para cristalizar estas políticas de protección, llevando un mensaje de esperanza y soluciones concretas a cada rincón del municipio Urdaneta.

«Nuestro norte sigue claro, ¡Proteger y servir! Seguimos firmes escuchando y resolviendo las necesidades de nuestra gente, para brindarle la mayor suma de felicidad posible como se la merece», concluyó Julio Melo.

PRENSA URDANETA

FOTOS: CORTESÍA