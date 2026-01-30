Ciudad MCY

Comunicación Patria

Especial

Valores democráticos se fortalecen al adoptar “La No violencia escolar”

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 30, 2026

En día no solo se limita al ámbito escolar, es un llamado a la reflexión para la sociedad civil y los gobiernos

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se celebrar el 30 de enero instituciones educativas y organizaciones civiles de todo el mundo reafirman su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la fomentación de una cultura de respeto mutuo.

El objetivo de esta efeméride es convertir los centros educativos y espacios sociales en entornos donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

​Durante esta jornada se llevan a cabo diversas actividades pedagógicas diseñadas para fortalecer los valores democráticos.

Los educadores a través de talleres prácticos, exposiciones, trabajos investigativos y charlas buscan que los jóvenes refuercen los valores para fomentar la no violencia y la paz escolar.

Uno de los principales temas en abordar es la resolución de conflictos y la prevención del acoso, esto para  sensibilizar a los jóvenes sobre la situación de los derechos humanos en zonas de conflicto.

​UN MENSAJE DE UNIDAD

​El Día de la No Violencia y la Paz no solo se limita al ámbito escolar, es un llamado a la reflexión para la sociedad civil y los gobiernos.

La promoción de la no violencia activa, se presenta como la herramienta más eficaz para construir sociedades más justas y cohesionadas.

​Las organizaciones en este día participan para enfatizar que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un proceso dinámico que requiere la participación diaria de cada individuo a través de gestos de empatía y justicia social.

HISTORIA

Esta conmemoración coincide con el aniversario del fallecimiento de Mahatma Gandhi quién en vida fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia, y fue asesinado por defender estas ideas.

Es por ello, que en este día se busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una educación basada en la tolerancia, la solidaridad y la concordia.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: REFERENCIALES

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Magisterio aragüeño recibirá beneficios para mejorar condiciones de vida

30 de enero de 2026 Milexis Pino
Especial

Valores democráticos se fortalecen al adoptar “La No violencia escolar”

30 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Ruta «Aragua, Costa y Pescado» favoreció al pueblo linarense

30 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Reinauguración de CPT tipo II “Las Vegas” favorecerá a 13 comunidades de Libertador

30 de enero de 2026 Milexis Pino