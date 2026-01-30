Valores democráticos se fortalecen al adoptar “La No violencia escolar”

En día no solo se limita al ámbito escolar, es un llamado a la reflexión para la sociedad civil y los gobiernos

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se celebrar el 30 de enero instituciones educativas y organizaciones civiles de todo el mundo reafirman su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la fomentación de una cultura de respeto mutuo.

El objetivo de esta efeméride es convertir los centros educativos y espacios sociales en entornos donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

​Durante esta jornada se llevan a cabo diversas actividades pedagógicas diseñadas para fortalecer los valores democráticos.

Los educadores a través de talleres prácticos, exposiciones, trabajos investigativos y charlas buscan que los jóvenes refuercen los valores para fomentar la no violencia y la paz escolar.

Uno de los principales temas en abordar es la resolución de conflictos y la prevención del acoso, esto para sensibilizar a los jóvenes sobre la situación de los derechos humanos en zonas de conflicto.

​UN MENSAJE DE UNIDAD

​El Día de la No Violencia y la Paz no solo se limita al ámbito escolar, es un llamado a la reflexión para la sociedad civil y los gobiernos.

La promoción de la no violencia activa, se presenta como la herramienta más eficaz para construir sociedades más justas y cohesionadas.

​Las organizaciones en este día participan para enfatizar que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un proceso dinámico que requiere la participación diaria de cada individuo a través de gestos de empatía y justicia social.

HISTORIA

Esta conmemoración coincide con el aniversario del fallecimiento de Mahatma Gandhi quién en vida fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia, y fue asesinado por defender estas ideas.

Es por ello, que en este día se busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una educación basada en la tolerancia, la solidaridad y la concordia.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: REFERENCIALES