Venezolana Mía Garcés campeona del Suramericano de Gimnasia Artística 2025

Ciudad MCY.-Con 47 mil 833 puntos, la gimnasta venezolana Mía Garcés, oriunda del estado Miranda, se convirtió en la campeona del Suramericano de Gimnasia Artística All Around 2025, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia, entre el 11 y 14 de noviembre.

Gracias a su seguridad, talento, presencia y técnica, la joven atleta destacó especialmente en las pruebas de salto y suelo, al acumular 12 mil 867 y 12 mil 100 puntos, respectivamente, para obtener las calificaciones más altas de la competencia.

Por su parte, la representante de Argentina, Sofía Chimenti, se apoderó de la presea plateada, al registrar 45 mil 901 puntos, al tiempo que la peruana Dana Sánchez se colgó el bronce con 45 mil 834 unidades.

Es de destacar que, con su actuación en la cita deportiva internacional, Mía Garcés se consolida como una de las figuras más prometedoras del continente suramericano, al liderar al equipo venezolano a la conquista de la medalla de bronce en la competencia por equipos, con un puntaje de 131 mil 203.

Entretanto, el conjunto argentino se tituló campeón, al acumular 136 mil 570 puntos, y Colombia se ubica en el segundo lugar, con 134 mil 202 unidades. El Suramericano Prejuvenil de Gimnasia Artística Medellín 2025 sirvió como vitrina para las futuras estrellas de la disciplina en Suramérica.

Fuente: Prensa Gobernación de Miranda | FOTO CORTESÍA