Venezuela ganó 1-0 a Australia en amistoso en fecha FIFA

El enfrentamiento entre Venezuela y Australia se desarrolló en Texas por un amistoso por fecha FIFA.

Ciudad MCY.-Venezuela probó este viernes frente a Australia una nueva era de su fútbol, sin figuras del presente como José ‘el brujo’ Martínez, Jon Aramburu y Yeferson Soteldo, y ya con la mira puesta en el Mundial de 2030, según el seleccionador interino Fernando Aristeguieta.

El enfrentamiento entre Venezuela y Australia tuvo pasajes de buen fútbol, pero fue la ‘vinotinto’ que aprovechó su más clara ocasión de gol para inclinar la balanza a su favor.

A los 38 minutos, Daniel Pereira habilitó en gran forma a Ender Echenique, que hizo la pausa perfecta para asistir a Ramírez, que en el corazón del área australiana anotó el 1-0.

Los hinchas de Venezuela en el estadio destacaron la buena jugada colectiva que culminó en el gol del jugador de CD Nacional de la Liga de Portugal.

Hay que indicar, que los ‘socceroos’ aprovecharon esta oportunidad para ajustar sus líneas de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

