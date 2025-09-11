Venezolana Omailyn Alcalá aseguró bronce en el mundial de boxeo

CIUDAD MCY.- Omailyn Alcalá avanzó a semifinales del Campeonato Mundial de Boxeo para asegurar la medalla de bronce y mantener vivo el sueño de ser campeona del mundo, tras vencer en la ronda de cuartos de final a la representante de China Taipéi, Wu Shin-Yi por decisión dividida (3-2) en la competencia que se desarrolla en la ciudad de Liverpool, Inglaterra.

La venezolana, que viene con una carrera en ascenso luego de ser medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y dar el salto a los Juegos Olímpicos en París 2024, ahora se perfila como candidata a ser la nueva reina del mundo en los -57 kilogramos.

En esta competencia, Alcalá de venció con autoridad en su debut a la canadiense Mary Al Ahmadieh por decisión unánime (5-0) en la jornada del pasado viernes 5 de septiembre. Dos días más tardes se enfrentó a la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, Yoldiz Kahraman de Turquía, y se llevó el triunfo por decisión dividida (3-2).

Ahora la criolla tendrá un día de descanso para planificar su estrategia del próximo combate contra la representante de India, Jaismine, el día 12 de septiembre. La vencedora de este combate enfrentará en la final a la ganadora del enfrentamiento entre Julia Szremeta de Polonia y Valeria Arboleda de Colombia.

EL FOCO | FOTO CORTESÍA