Venezolano Nicolás Claveau debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno

CIUDAD MCY.- Con 20 años de edad, el fondista proveniente de Lechería, pero que hizo vida en Canadá desde los dos años, logró un tiempo de 3:47.29 en el kilómetro y medio de la primera prueba de Sprint de los Juegos Olímpicos de Invierno en el estadio de esquí de Tesero.

Claveau, además, finalizó en la casilla 88 y se convirtió en el tercer esquiador más joven en participar en la prueba Sprint.

«Hola a todos los venezolanos. Ya hice mi primera carrera en Sprint, fue muy difícil; pero estoy contento. La próxima carrera es el viernes. Creo que va a ser mejor para mí, gracias a todos», dijo Claveau en declaraciones publicadas por el Comité Olímpico Venezolano (COV) en sus redes sociales.

Claveau pasó la mitad del trayecto en 2:05.7 y se ubicó a 39.92 segundos del líder de la ronda de clasificación, Johannes Klaebo esta oportunidad en la disciplina de esquí de fondo. Su clasificación la logró el 28 de noviembre en el Campeonato Mundial de Rukatunturi, Finlandia.

Hijo de un ingeniero civil que trabajó en proyectos de saneamiento de agua en Venezuela, Claveau nació en el país, pero regresó a Quebec, Canadá, a los dos años. A los 10, se interesó por el esquí de fondo, disciplina que exige resistencia, disciplina y fortaleza mental.

Estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Québec, el joven sigue los pasos de su padre mientras equilibra estudios y entrenamiento.

