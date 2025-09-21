Venezuela aseguró cupo al mundial sub-17 de voleibol femenino

CIUDAD MCY.- El plan de renacimiento del voleibol venezolano que lleva adelante el Ministerio del Deporte y la federación de la malla alta volvió a dar resultados en tiempo récord con la clasificación de la selección femenina sub-17 al Campeonato Mundial de la categoría, que se celebrará del 5 al 15 de agosto del próximo año en Santiago de Chile.

Desde hace ocho meses, el ministro del deporte, Franklin Cardillo, puso en marcha el plan de concentración permanente de la nueva camada de volibolistas que bajo la conducción del legendario jugador olímpico cubano y entrenador, Ihosvany Chander, trabajaría a tiempo completo para enfrentar el reto de conseguir uno de los tres cupos que otorga el Campeonato Suramericano de Lima, Perú.

Desafío mayúsculo

La selección femenina sub-17 tenía diez años ausentes de esta competencia, y en sus dos participaciones anteriores, en las citas de Canelón 2011 en Uruguay; y de Tarapoto 2025 en Perú, apenas había culminado en el sexto puesto, con balance general de tres triunfos y 10 reveses.

En esta tercera incursión en Lima, el desafío resultaba mayúsculo porque Venezuela fue ubicada en el grupo B en compañía de las poderosas Argentina y Brasil, que acumulan dos títulos cada una, y la ascendente Colombia.

Para obtener el boleto Venezuela debía culminar entre las dos mejores de su difícil llave.

La derrota ante Argentina en la primera jornada del miércoles 3-1 (25-23, 19-25 y 25-18, 25/13) ensombreció el panorama, pero las chamas salieron adelante con su soberbia victoria del jueves sobre las brasileñas por 3-1 (25-13, 16-25, 25-23 y 25-20) y completaron la faena al superar a Colombia por 3-0 este viernes (25-22, 29-17 y 25-

El FOCO | FOTO CORTESÍA