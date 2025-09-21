Aragua inicia con pie derecho Nacional de Ciclismo en Coro con tres medallas

**Con la participación azulgrana en esta cita ciclista, se marca un hito ya que es la primera vez después de muchos años que una selección aragüeña se presenta a un campeonato nacional de la Federación Venezolana de Ciclismo**

CIUDAD MCY.- La selección de ciclismo del estado Aragua inició de manera exitosa, su participación en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta que se celebra en la ciudad de Coro, estado Falcón, al cosechar tres medallas en la primera jornada de competencias.

El combinado regional, que acude a esta justa con el respaldo del gobierno regional y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua (Irda), logró un balance positivo en el primer día de actividades, sumando una medalla de plata y dos de bronce.

La primera presea para la delegación aragüeña fue de bronce, gracias a la actuación de Justin Torreyes en la exigente modalidad de Contrarreloj Individual (Crono) de 14 kilómetros en la categoría masculina con un tiempo de 19:50.

Pocos después, la joven promesa Valery Montero repitió el metal bronceado, esta vez en la prueba de Contrarreloj Individual de la categoría prejuvenil femenino, demostrando el gran presente y futuro del ciclismo regional con un tiempo de 17:31.

Para cerrar la productiva jornada, el talento emergente Martín Franco subió al podio para colgarse la medalla de plata en la competencia de la categoría preinfantil B, consolidando un arranque triunfal para la selección.

Las competencias del Campeonato Nacional continuarán este domingo 21 de septiembre y se extenderán hasta el próximo 26 de septiembre.

Este evento marca un hito para el ciclismo azulgrana, ya que es la primera vez después de muchos años que Aragua participa con una selección oficial en un campeonato nacional de la Federación Venezolana de Ciclismo.

