Venezuela confirma reemplazos para el Clásico Mundial

CIUDAD MCY.- Fueron aprobados tres reemplazos para el Team Beisbol Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol. Se trata de los derechos Anthony Molina, Luinder Ávila y el zurdo Christian Suárez.

La información ya había sido adelantada previamente por la periodista venezolana Ivón Gaete en la medianoche de este martes.

Cabe destacar que tanto Ávila como Suárez se encontraban en el grupo de lanzadores designados (DPP) que fue anunciado por el torneo hace días y encabeza Jesús Luzardo como una posible sustitución a partir de la segunda ronda.

Ahora bien, Molina; que debutó hace par de temporadas en Grandes Ligas con los Rockies de Colorado, entra en sustitución de Germán Márquez, que se baja de la selcción para priorizar su contrato de un año con los Padres de San Diego.

Por su parte, Luinder Ávila —que reemplaza a Oddanier Mosqueda— se asoma como la pieza más atractiva de este trío, al dejar muy buena impresión en su campaña de estreno con los Reales de Kansas City en 2025. En 13 presentaciones y 14 innings de labor dejó efectividad de 1.29, ponchó a 16 contrarios y otorgó seis boletos. Su WHIP fue de 0.93 y su FIP de 2.14.

Mientras tanto, Christian Suárez; que sustituye a Alvarado, llega al roster venezolano tras dos muy buenas contiendas con los Tigres de Aragua en la LVBP, la última de ellas, dejando promedio de carreras limpias de 1.29 en 32 apariciones en las que laboró 23 episodios, guillotinó a 24 rivales y negoció 12 pasaportes.

FUENTE: LIDER

FOTO:CORTESIA