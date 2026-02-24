Richard Páez tuvo su primer triunfo con el Cúcuta Deportivo

CIUDAD MCY.-La Frontera colombo venezolana volvió a sonreír y lo hizo con un marcado acento venezolano. En el cierre de la octava jornada de la Liga BetPlay, el Cúcuta Deportivo se impuso en un vibrante duelo por 3-2 ante el Deportes Tolima. Resultado que significó el primer triunfo del estratega criollo Richard Páez, en choque disputado en el Estadio General Santander.

La gran figura del encuentro fue el atacante carabobeño Luifer Hernández. El ex-Academia Puerto Cabello demostró por qué es una de las apuestas ofensivas del equipo fronterizo, al firmar un doblete que fue determinante para inclinar la balanza.

Hernández exhibió su olfato goleador al aprovechar las desatenciones de la zaga «Pijao», tras definir con frialdad en momentos clave del partido para desatar la euforia en las tribunas del General Santander. Su movilidad y capacidad para ganar las espaldas de los centrales fueron un dolor de cabeza constante para el equipo de Ibagué.

En un reñido partido, el «Doctor» Richard Páez pudo finalmente celebrar su primer triunfo en esta nueva etapa en el fútbol colombiano. Se vio un Cúcuta con mayor orden táctico y una propuesta asociativa característica de los equipos del técnico merideño.

A pesar de la resistencia del Tolima, que vendió cara su derrota hasta el último minuto, el Cúcuta supo gestionar la ventaja y aguantar la presión en el tramo final del compromiso.

Luifer Hernández no perdonó en el área rival a los 29 minutos para igualar el marcador 1-1, Kevin Flórez a los 15 abrió la cuenta para la visita. Este mismo jugador a los 38 minutos anotó para Tolima y puso a ganar a su equipo de visita. El cucuteño Jhon Quiñones a los 50 pudo empatar el encuentro 2-2 y de nuevo se presentó Luifer en el marcador y al 75 puso el 3-2 definitivo.

El equipo de Páez supo reaccionar ante los embates del Tolima y mantener la ventaja hasta el final del partido.

Con este resultado, el Cúcuta Deportivo toma un respiro necesario en la tabla de posiciones y gana confianza de cara a los próximos retos.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA