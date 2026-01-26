Venezuela debutó con pie derecho en la Copa América Futsal

CIUDAD MCY.- Tras descansar en la primera jornada del Grupo B, la Vinotinto del Futsal debutó con pie derecho en la Copa América de la disciplina en Luque, Paraguay, al derrotar 3-2 a Colombia este domingo en la COP Arena-Oscar Harrison.

En encuentro de idas y vueltas, y con dominio alterno para ambos equipos, Saimond Francia abrió el marcador para Venezuela a los cinco minutos del primer tiempo, minutos después de que Jesús Viamonte no pudiese convertir un penal, que fue atajado por Andrés Matos, que entró a la cancha solamente para intervenir en esa acción.

Jason Padilla anotó el empate para Colombia al minuto 10, mientras que Oscar Fernández puso adelante al quinteto criollo en el 13′. La paridad regresó al marcador gracias a un autogol de Michael Gelvez a los cinco minutos del segundo tiempo. Raydeivis Terán pegó un derechazo preciso cerca de media cancha, que se coló al palo izquierdo del guardameta colombiano para darle la ventaja definitiva a Venezuela.

Es así como los dirigidos por Robinson Romero suman sus primeros tres puntos del Grupo B, igualando a Chile, que casualmente será el rival de Venezuela en la próxima jornada.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS

FOTO: CORTESÍA