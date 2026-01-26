Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Venezuela debutó con pie derecho en la Copa América Futsal

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 26, 2026

CIUDAD MCY.- Tras descansar en la primera jornada del Grupo B, la Vinotinto del Futsal debutó con pie derecho en la Copa América de la disciplina en Luque, Paraguay, al derrotar 3-2 a Colombia este domingo en la COP Arena-Oscar Harrison.

En encuentro de idas y vueltas, y con dominio alterno para ambos equipos, Saimond Francia abrió el marcador para Venezuela a los cinco minutos del primer tiempo, minutos después de que Jesús Viamonte no pudiese convertir un penal, que fue atajado por Andrés Matos, que entró a la cancha solamente para intervenir en esa acción.

Jason Padilla anotó el empate para Colombia al minuto 10, mientras que Oscar Fernández puso adelante al quinteto criollo en el 13′. La paridad regresó al marcador gracias a un autogol de Michael Gelvez a los cinco minutos del segundo tiempo. Raydeivis Terán pegó un derechazo preciso cerca de media cancha, que se coló al palo izquierdo del guardameta colombiano para darle la ventaja definitiva a Venezuela.

Es así como los dirigidos por Robinson Romero suman sus primeros tres puntos del Grupo B, igualando a Chile, que casualmente será el rival de Venezuela en la próxima jornada.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

CPT2 Los Maleteros cuentan con ecógrafo al servicio del pueblo ribense

26 de enero de 2026 Milexis Pino
Deportes

Deporte venezolano será direccionado con Agenda Nacional de Formación 2026

26 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Frnsa promueve talleres gastronómicos para la muchachada

26 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Firman 33 títulos de tierras urbanas para familias de Bello Monte en Libertador

26 de enero de 2026 Milexis Pino