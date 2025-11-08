Venezuela ha decomisado 64 toneladas de drogas en 2025 “sin bombardear a nadie”

CIUDAD MCY.- Las mafias de las drogas “saben que por Venezuela no pasarán y se le ha dado golpes con contundencia al narcotráfico», expresó este viernes el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, al informar que, hasta el momento, se han decomisado 64 toneladas de droga en el año 2025, como parte de las acciones de combate que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano sin bombardear ni asesinar a nadie.

“No hemos bombardeado a nadie por presumir que transportaba droga”, indicó el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, durante el Congreso “Consumo de Drogas y Delincuencia Juvenil: Justicia con Rostro Humano”, realizado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y reseñado en sus redes sociales.

Cabello indicó que, a raíz de la incautación de dicha cantidad de sustancias narcóticas, también se ha practicado la detención de funcionarios militares, policiales, jueces y fiscales, aparte de los grupos estructurados de delincuencia organizada.

«Uno lo dice autocríticamente; se han detenido policías, fiscales, incluso alcaldes, porque los narcotraficantes montan una estructura de poder y necesitan el control de territorio para mover la droga de maneras más libres», aclaró.

Explicó que para mover la droga de un lugar a otro necesitaban llenar de combustible; es donde entraba la participación de hasta alcaldes, quienes recibieron ingresos «por hacerse los locos» y dejarlos transitar libremente.

Éxitos sostenidos tras expulsión de la DEA

De igual manera, destacó la importancia de esta trascendental incautación, que resalta la lucha frontal que realiza Venezuela contra el negocio mundial de las drogas que terminan en el mayor mercado del mundo: Estados Unidos (EE. UU.).

Asimismo, recordó que el 87 % del tráfico ilegal de drogas que se envía hacia Estados Unidos se exporta desde las costas de Ecuador hacia el océano Pacífico. Por lo tanto, resaltó que la presencia militar norteamericana en el mar Caribe debería estar en las costas ecuatorianas del Pacífico, que es el lugar donde se comete esta acción delictiva.

Sobre el récord incautado por Venezuela, destacó que “es la segunda mayor cantidad desde que rompimos con la DEA, y hay que hacer un reconocimiento a los cuerpos policiales y a nuestra Guardia Nacional Bolivariana (GNB), porque este es un trabajo en equipo”, acotó Cabello Rondón.

