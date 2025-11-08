Ministra Leticia Gómez aborda cooperación turística con Omán en Arabia Saudita

CIUDAD MCY.- Durante una jornada de trabajo en la 26.ª Asamblea General de ONU Turismo, que se celebra en Riad, Arabia Saudita, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo un encuentro bilateral con el ministro de Turismo y Patrimonio de Omán, Salim M. Almahruqi, en el que abordaron propuestas de cooperación en materia de innovación, formación y comercialización turística.

Ambas autoridades intercambiaron visiones sobre la incorporación de tecnologías digitales e inteligencia artificial en la planificación del sector turístico, así como sobre los avances hacia la firma de un Memorando de Entendimiento que contempla programas conjuntos de capacitación y promoción internacional.

La ministra Gómez participa en esta cita multilateral en representación del Gobierno Bolivariano de Venezuela, como parte de más de siete décadas de relación con este organismo especializado de las Naciones Unidas. La delegación venezolana está acompañada por el embajador en Arabia Saudita, David Velásquez.

Cabe destacar que esta Asamblea reúne a 117 delegados de los Estados miembros, 70 representantes ministeriales y 159 asociados, y se extenderá hasta el 11 de noviembre. En esta edición, el eje temático gira en torno a “El turismo impulsado por la inteligencia artificial: redefiniendo el futuro”.

La presencia de Venezuela en este foro internacional responde a la estrategia nacional de posicionar al turismo como motor de desarrollo sostenible, mediante alianzas estratégicas que fortalezcan la inversión, la innovación y la cooperación técnica con países aliados.

