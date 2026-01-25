Venezuela le hablará de forma directa y cara a cara a Estados Unidos

CIUDAD MCY.- Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se mostró firme en las relaciones que se tienen que llevar a cabo en este momento con el gobierno de Estados Unidos, y advirtió que en el actual contexto se activó la Diplomacia Bolivariana Paz.

En reunión con trabajadores del sector petrolero en el estado Anzoátegui, Delcy Rodríguez dio las claves de su accionar reciente y futuro ante la administración de Washington. “Vamos a la batalla diplomática, frente a frente, y le hemos dicho: No tenemos miedo”.

La mandataria encargada agregó: “Vamos cara a cara con el gobierno de los Estados Unidos, vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana”, afirmó, haciendo un llamado a la unidad nacional bajo el espíritu de los próceres de la independencia.

Las declaraciones se dieron en el marco de la reunión que sostuvo con el sector energético del país, al cual se le explicó las medidas que se están tomando respecto a la reforma de la Ley de Hidrocarburos vigente.

Delcy Rodríguez afirmó con contundencia que “el 3 de enero cruzaron una línea roja”, en relación al criminal e ilegal ataque militar de Estados Unidos en contra de Venezuela, el cual causó daños en muchos sectores del país y concluyó con el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Fores. Esta acción la calificó como “un zarpazo para caotizar el país”.

La presidenta encargada avaló la postura de todos los sectores del país tras la acción bélica yanqui. “La respuesta (del pueblo) fue de calma y cordura. Vamos con fortaleza a la defensa de la patria”.

Subrayó que “la dignidad y el honor serán las premisas de este proceso de diálogo internacional”, y la respuesta a “la guerra contra un pueblo noble” será el “espíritu de resistencia y combate”.

