Corpoelec evalúa proyectos estratégicos para optimizar servicio eléctrico

PorBeatriz Guilarte

Ene 25, 2026

CIUDAD MCY.- Se evaluó la ejecución de proyectos estratégicos planteados para el primer trimestre de 2026, durante una sesión del Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), liderado por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, en San Bernardino, Caracas.

La reunión convoca a expertos de las áreas de generación, distribución y transmisión, así como gerentes territoriales, viceministros y directores generales para reforzar mecanismos de acción que permitan responder de manera oportuna a las demandas.

Asimismo, analiza los aportes recientes a la consolidación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como el registrado recientemente en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, donde se realiza la sustitución de 10 kilómetros de cableado para optimizar el suministro en el estado Zulia.

El encuentro afianza métodos de trabajo para garantizar la atención efectiva de las solicitudes canalizadas en el Sistema 1×10 del Buen Gobierno en materia de averías, alumbrado público, instalación de equipos y control de vegetación, como parte de las instrucciones trazadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

PRENSA : MPPEE

FOTO : CORTESÍA

