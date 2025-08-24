Venezuela se prepara para destacar en el ajedrez a nivel mundial

CIUDAD MCY.- El viceministro para América Latina y el Caribe, Rander Peña, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Arkady Dvorkovich, con el objetivo de impulsar este deporte intelectual en Venezuela.

La información fue compartida a través de su canal de Telegram, donde, además, afirmó que ha llegado un nuevo y mejor momento para el ajedrez venezolano, al destacar que la nación suramericana, está lista para brillar con su talento y la fuerza creadora de la juventud.

“Con el apoyo de la FIDE, el Pdte. Nicolás Maduroy el esfuerzo de nuestros atletas, Venezuela se prepara para ocupar un lugar destacado en el tablero mundial, mostrando el talento de nuestra juventud y la fuerza creadora de nuestro pueblo”, subrayó.

Resaltó finalmente que el ajedrez venezolano no solo es deporte, sino también educación, cultura y estrategia para la vida.

FUENTE AVN || FOTO CORTESIA