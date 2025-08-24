Ciclista venezolano Orluis Aular sube al podio en primera etapa de la Vuelta a España 2025

CIUDAD MCY.- El Ciclista venezolano Orluis Aular del equipo Movistar Team sube al tercer escalón del podio en primera etapa de la Vuelta a España 2025.

La etapa inaugural de La Vuelta se realizó en un recorrido desafiante de 186.7 kilómetros, que abarcó el trayecto desde Torino-Reggia Di Venaria hasta Novara.

El venezolano cruzó la meta con el mismo tiempo que el ganador de la etapa, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), quien completó el recorrido en 4 horas, 9 minutos y 12 segundos llevándose el primer lugar y el segundo fue para Ethan Vernon (Premier Tech).

El oriundo de Nirgua se coloca en la cuarta posición de la clasificación general siendo el único que ha conseguido bonificación.

Este domingo 24 de agosto se disputará la segunda etapa de la Vuelta a España 2025, entre Alba y Limone Piemonte, con 159,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.884 metros. Este segundo tramo será la primera gran escalada de 9,8 km al 5,1% que conforman la ascensión al Limone Piemonte, una loma de 2ª categoría.

La Vuelta a España 2025 comenzó este sábado 23 de agosto en la histórica ciudad de Turín, Italia, y que culminará el próximo 14 de septiembre en la capital española, Madrid.

